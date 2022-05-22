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Зеленский: Ежедневно от 50 до 100 военных погибают на востоке Украины

Общие новости
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Президент о петиции с призывом отменить запрет на выезд из страны для мужчин

Зеленский: Ежедневно от 50 до 100 военных погибают на востоке Украины

Фото: Новинарня

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой прокомментировал петицию с призывом разрешить мужчинам покидать страну во время войны. На данный момент она собрала 25 тысяч подписей.

"Я не до конца понимаю, к кому эта петиция. Может быть, ко мне. А возможно ее следует адресовать родителям, потерявшим своих сыновей, ценой жизни защитивших ту или иную область, тот или иной город? И вы знаете, что в большинстве своем не те города, где они родились".

Зеленский заявил, что ежедневно на восточном направлении гибнет "от 50 до 100 военных". Он добавил:

"И когда ко мне обращаются с такой петицией, чтобы наши мужчины во время военного положения могли уехать из нашего государства, я считаю, что это не совсем ко мне петиция. Это если по-человечески. А по закону — у нас есть время, чтобы ответить на любую петицию".

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В статье: Польша война с Россией Анджей Дуда Владимир Зеленский ВСУ
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Комментарии (4)
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Андрей (Odessa)
22.05.2022 в 20:32
Ну тоді збирай усіх, хто лишився роботи, в таборах, годуй їх і навчай воювати, плати їм гроші, щоб вони сім'ї свої годували. У банкірів і чиновників є і робота, і непогана зарплата, а, наприклад, моряки мають сидіти на шиї в сімей, замість того, щоб заробляти й надсилати в країну валюту, яку їхні родини вкладатимуть в економіку.
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LEVgcUqs (Чернігів)
22.05.2022 в 20:31
Який вумний президент.
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LEVgcUqs (Чернігів)
22.05.2022 в 20:30
Який вумний президент.
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0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
22.05.2022 в 20:29
Я.....
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