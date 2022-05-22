Зеленский: Ежедневно от 50 до 100 военных погибают на востоке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой прокомментировал петицию с призывом разрешить мужчинам покидать страну во время войны. На данный момент она собрала 25 тысяч подписей.

"Я не до конца понимаю, к кому эта петиция. Может быть, ко мне. А возможно ее следует адресовать родителям, потерявшим своих сыновей, ценой жизни защитивших ту или иную область, тот или иной город? И вы знаете, что в большинстве своем не те города, где они родились".

Зеленский заявил, что ежедневно на восточном направлении гибнет "от 50 до 100 военных". Он добавил:

"И когда ко мне обращаются с такой петицией, чтобы наши мужчины во время военного положения могли уехать из нашего государства, я считаю, что это не совсем ко мне петиция. Это если по-человечески. А по закону — у нас есть время, чтобы ответить на любую петицию".