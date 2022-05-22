Посол Великобритании: Сжигать украинские учебники по истории - это не денацификация, а наоборот
россияне сжигают Украинские учебники
Российские оккупанты продолжают уничтожать не только украинский народ и инфраструктуру, но и украинскую культуру.
Посол Великобритании Мелинда Симмон прокомментировала сжигание врагом учебников по истории Украины.
"Сжигать украинские учебники по истории - это не денацификация. Это противоположное", - заявила госпожа Симмон.
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Источник:Телеграм канал "Оперативний ЗСУ"
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