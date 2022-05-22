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Посол Великобритании: Сжигать украинские учебники по истории - это не денацификация, а наоборот

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россияне сжигают Украинские учебники

Посол Великобритании: Сжигать украинские учебники по истории - это не денацификация, а наоборот

Новина українською

Российские оккупанты продолжают уничтожать не только украинский народ и инфраструктуру, но и украинскую культуру.

Посол Великобритании Мелинда Симмон прокомментировала сжигание врагом учебников по истории Украины.

"Сжигать украинские учебники по истории - это не денацификация. Это противоположное", - заявила госпожа Симмон.

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В статье: война с Россией
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