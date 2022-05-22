На Восточном направлении ВСУ за сутки отбили атаку и уничтожили 4 единицы техники
А также почти десяток российских оккупантов
фото - офіційний сайт ЗСУ
Вооруженные Силы Украины продолжают героически защищать нашу землю от русских оккупантов.
Оперативно-тактическая группировка "Схід" сделала отчет об успехах украинских защитников в зоне ответственности.
Так, по состоянию на вечер 22 мая, российский агрессор совершил одну атаку, потери врага составляют:
- личного состава – 9
- танков – 1
- БМП – 2
- БТР – 1
- минометов – 1
- ПТРК – 1
- АО – 2
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Источник:Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
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