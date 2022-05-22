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На Восточном направлении ВСУ за сутки отбили атаку и уничтожили 4 единицы техники

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А также почти десяток российских оккупантов

На Восточном направлении ВСУ за сутки отбили атаку и уничтожили 4 единицы техники

фото - офіційний сайт ЗСУ

Новина українською

Вооруженные Силы Украины продолжают героически защищать нашу землю от русских оккупантов.

Оперативно-тактическая группировка "Схід" сделала отчет об успехах украинских защитников в зоне ответственности.

Так, по состоянию на вечер 22 мая, российский агрессор совершил одну атаку, потери врага составляют:

  • личного состава – 9
  • танков – 1
  • БМП – 2
  • БТР – 1
  • минометов – 1
  • ПТРК – 1
  • АО – 2
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В статье: война с Россией
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