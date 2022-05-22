Глава Луганской ОВА: россияне продолжают уничтожать областной центр
Сводка в регионе за 22 мая
Фото: Луганська ОДА (ОВА)
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подытожил ситуацию в регионе по состоянию на вечер 22 мая.
Российские оккупанты продолжают круглосуточно атаковать позиции Вооруженных Сил Украины и пытаться прорвать оборонные ряды наших защитников.
Враг непрерывно обстреливает украинские позиции и уничтожает областной центр.
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Источник:Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА)
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