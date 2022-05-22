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Глава Луганской ОВА: россияне продолжают уничтожать областной центр

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Сводка в регионе за 22 мая

Глава Луганской ОВА: россияне продолжают уничтожать областной центр

Фото: Луганська ОДА (ОВА)

Новина українською

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подытожил ситуацию в регионе по состоянию на вечер 22 мая.

Российские оккупанты продолжают круглосуточно атаковать позиции Вооруженных Сил Украины и пытаться прорвать оборонные ряды наших защитников.

Враг непрерывно обстреливает украинские позиции и уничтожает областной центр.

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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