ВСУ за неделю в зоне ООС уничтожили 43 танка и 79 БМП
Сбили 3 самолета и отразили 84 атаки
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Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать российскую агрессию. Группировка Объединенных сил отчиталась об успехах наших защитников за 22 мая.
ВСУ продолжает ведение оборонной операции в определенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях.
Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.
Оккупанты обстреляли 45 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 116 гражданских объектов: 106 жилых домов, общежитие строительного лицея, хозяйственные здания двух предприятий, сельхозтехнику, магазин и т.д.
В результате этих обстрелов только в Донецкой области погибли по меньшей мере 7 гражданских лиц, еще 8 получили ранения. Данные по Луганской области уточняются.
Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 11 атак врага.
Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам урон в живой силе и технике.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:
- 6 танков;
- 10 единиц боевой бронированной техники;
- 6 вражеских автомобилей (2 из них с боеприпасами).
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-25 и один беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".
Всего за неделю, которая заканчивается, военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 84 вражеских атаки. Уничтожили один зенитный ракетный комплекс, 43 танка, 20 артиллерийских систем (из них 4 РСЗО), 79 единиц боевой бронированной техники, 7 специальных бронированных автомобилей и 34 единицы автомобильной техники. Подразделениями ПВО сбиты 3 самолета и 18 беспилотных летательных аппаратов оккупанта.
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