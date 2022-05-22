ВСУ за неделю в зоне ООС уничтожили 43 танка и 79 БМП

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать российскую агрессию. Группировка Объединенных сил отчиталась об успехах наших защитников за 22 мая.

ВСУ продолжает ведение оборонной операции в определенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях.

Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Оккупанты обстреляли 45 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 116 гражданских объектов: 106 жилых домов, общежитие строительного лицея, хозяйственные здания двух предприятий, сельхозтехнику, магазин и т.д.

В результате этих обстрелов только в Донецкой области погибли по меньшей мере 7 гражданских лиц, еще 8 получили ранения. Данные по Луганской области уточняются.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 11 атак врага.

Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам урон в живой силе и технике.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

6 танков;

10 единиц боевой бронированной техники;

6 вражеских автомобилей (2 из них с боеприпасами).

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-25 и один беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

Всего за неделю, которая заканчивается, военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 84 вражеских атаки. Уничтожили один зенитный ракетный комплекс, 43 танка, 20 артиллерийских систем (из них 4 РСЗО), 79 единиц боевой бронированной техники, 7 специальных бронированных автомобилей и 34 единицы автомобильной техники. Подразделениями ПВО сбиты 3 самолета и 18 беспилотных летательных аппаратов оккупанта.