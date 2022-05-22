92 бригада ВСУ ювелирно уничтожает российских оккупантов
Слава Героям Украины!
Украинские защитники продолжают героически защищать нашу землю и ювелирно уничтожать российских оккупантов.
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай продемонстрировал видео, как 92-я наша бригада уничтожает вражеские войска.
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Комментарии (1)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
22.05.2022 в 22:35
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