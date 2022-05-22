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92 бригада ВСУ ювелирно уничтожает российских оккупантов

Общие новости
(1 голосов)

Слава Героям Украины!

92 бригада ВСУ ювелирно уничтожает российских оккупантов

Новина українською

Украинские защитники продолжают героически защищать нашу землю и ювелирно уничтожать российских оккупантов.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай продемонстрировал видео, как 92-я наша бригада уничтожает вражеские войска.

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В статье: война с Россией ВСУ
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Комментарии (1)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
22.05.2022 в 22:35
Так тримати!
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