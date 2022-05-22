Австрия заморозила 254 млн евро российских активов

Австрия заморозила очередные крупные активы россии. На этот раз согласно данным Федеральной канцелярии, группа, возглавляемая Управлением государственной безопасности и разведки при министерстве внутренних дел, заблокировала 97 счетов.

Общая сумма замороженных счетов россиян составляет 254 млн евро.

Также примечательно, что с 27-го мая в Австрии заработает новая система отчетности, призванная облегчить поиски подобных активов.