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Австрия заморозила 254 млн евро российских активов

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Заблокировано 97 счетов

Австрия заморозила 254 млн евро российских активов

Флаг

Новина українською

Австрия заморозила очередные крупные активы россии. На этот раз согласно данным Федеральной канцелярии, группа, возглавляемая Управлением государственной безопасности и разведки при министерстве внутренних дел, заблокировала 97 счетов.

Общая сумма замороженных счетов россиян составляет 254 млн евро.

Также примечательно, что с 27-го мая в Австрии заработает новая система отчетности, призванная облегчить поиски подобных активов.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ORF

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