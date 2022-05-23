Драматическое чемпионство Зинченко, золото Милана. Главные новости за 22 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 22 мая

Завершение сезона в АПЛ удалось на славу. Перед последним туром на титул претендовали "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Красным нужно было побеждать "Вулверхэмптон" и рассчитывать, что Стивен Джеррард вместе с "Астон Виллой" одолеет "Сити". И бирмингемцы изрядно постарались, чтобы сотворить сенсацию. Они вели 0:2 до 76 минуты, но подопечные Гвардиолы нашли способ перевернуть все с ног на голову. Вдвойне приятно, что приложился к этому и вышедший на замену в перерыве Александр Зинченко. Именно он отдал пас на Родри, сравнявшего счет. Камбэк начал Гюндоган, он же забил третий решающий гол. Все три мяча были забиты в течение 5 минут. Итак, победа "Ливерпуля" над "Вулвз" 3:1 уже не имела значения. Это уже восьмой титул чемпиона Англии для "Ман Сити" и четвертый для Гвардиолы и Зинченко лично.

Четвертое место, а с ним и право играть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне, завоевал "Тоттенхэм", который в последнем туре разбил "Норвич" 5:0. К тому же, дубль Сона позволил корейцу вместе с Салахом стать лучшим бомбардиром чемпионата. "Арсенал" разбил "Эвертон" без Миколенко 5:1, но канониры зависели от результата шпор – в итоге пятые. "Вест Хэм" проиграл "Брайтону" 1:3 и не смог сдвинуть МЮ с шестого места, хотя тот тоже проиграл – "Кристалл Пелас" 0:1. Ну и отмечаем спасение "Лидса", обыгравшего "Брентфорд" 1:2 и опередив в итоге "Бернли" на три очка.

В чемпионской гонке Серии А интрига также была до последнего тура, но матчи оказались не столь драматичными, как в АПЛ. "Милану" нужно было победить "Сассуоло", чтобы финишировать первым. И красно-черные забили сопернику три мяча еще в первом тайме. На том и успокоились. "Интер" тоже выиграл у "Сампдории" 3:0, но в итоге отстал на два очка. Для "Милана" это 19-е золото, в прошлый раз он становился чемпионом в 2011-м. Когда Ибрагимович играл за него в первый раз. Вот теперь Златан повторил успех. Ну и отмечаем вылет "Кальяри", который не воспользовался поражением "Салернитаны" от "Удинезе" – сардинцы сами сыграли вничью 0:0 с "Венецией".

Полуфиналист Лиги Чемпионов едва не остался без еврокубков на следующий сезон. Лишь в последнем туре "Вильярреал" закрепился на седьмом месте - Желтая субмарина на выезде победила "Барселону" 0:2 (Педраса, Гомес), тогда как главный конкурент "Атлетик" из Бильбао проиграл "Севилье" 0:1. Также отмечаем вылет "Гранады", которая еще в прошлом сезоне играла в четвертьфинале Лиги Европы.

Руслан присоединился к команде, возобновившей тренировки после небольшого перерыва. В воскресенье тренировались все за исключением Дениса Попова, получившего повреждение в одном из контрольных матчей. В ближайшее время ожидается приезд других легионеров. Между тем, СМИ сообщают, что Александр Петраков вызывает Данила Игнатенко, который вторую часть сезона провел во французском "Бордо", сыграл 11 матчей и отдал три результативных передачи.

Киевляне начинают еврокубковый путь в следующем сезоне со второго раунда квалификации в Лиге Чемпионов. Там их ждут либо "Фенербахче", либо АЕК из Кипра. Если удастся пройти, то в третьем раунде потенциальными соперниками будут "Монако", датский "Митьюлланд", австрийский "Штурм" и бельгийский "Юнион". Если этот этап будет преодолен, то в раунде плей-офф Динамо сыграет либо с "Бенфикой", либо с "Рейнджерс".