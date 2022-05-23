Из Севастополя вышел фрегат Адмирал Макаров. Его называют новым флагманом чф рф

Оперативное командование "Юг" в сводке за воскресенье, 22 мая, сообщает, что в Одесской области ситуация стабильная и контролируемая.

При этом ОК указывает, что из оккупированного Севастополя выдвинулся один из новейших российских кораблей "Адмирал Макаров" (спущенный на воду в 2015-м). Ранее российские СМИ сообщали, что именно этот фрегат станет флагманом черноморского флота россии после уничтожения крейсера "Москва". Заметим, что им командует капитан первого ранга Георгий Бреев – уроженец Винничины, который в 2014 году изменил Украине и перешел на сторону россии.

"Адмирал Макаров", на вооружении которого может быть до восьми ракет "Калибр", присоединится к группировке в Черном море, которая также насчитывает 7 больших десантных и 2 ракетных корабля. В этой связи, подчеркивает ОК "Юг", вероятность ракетных ударов по Украине в целом и Одесской области, в частности, повышается.