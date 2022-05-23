Грабят дома и делят бизнес. В Запорожской области увеличивается количество российских военных
В Васильевке их уже больше, чем местных жителей
фото з відкритих джерел
Во временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области увеличивается количество российских военных. Так, в Васильевке орков уже больше, чем местных жителей. Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация.
В селе Новогоровка жители также сообщают об увеличении количества российских военных, оккупанты засели в школе и здании культуры. Такая же ситуация в селе Инженерное. А в Гусарке россияне расселились в брошенных домах, провели обход, после чего ограбили дома и уехали. В то же время в Бердянске орки пытаются захватить местный бизнес и поделить его между собой и коллаборантами.
Отметим, что Американский Институт изучения войны (ISW) ранее высказал версию о подготовке россиянами наступления на юге Украины.
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