Грабят дома и делят бизнес. В Запорожской области увеличивается количество российских военных

Во временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области увеличивается количество российских военных. Так, в Васильевке орков уже больше, чем местных жителей. Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация.

В селе Новогоровка жители также сообщают об увеличении количества российских военных, оккупанты засели в школе и здании культуры. Такая же ситуация в селе Инженерное. А в Гусарке россияне расселились в брошенных домах, провели обход, после чего ограбили дома и уехали. В то же время в Бердянске орки пытаются захватить местный бизнес и поделить его между собой и коллаборантами.

Отметим, что Американский Институт изучения войны (ISW) ранее высказал версию о подготовке россиянами наступления на юге Украины.