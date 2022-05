Война в Украине – "способствовала". Число беженцев в мире впервые в истории превысило 100 млн

Нападение россии на Украину привело к тому, что количество беженцев в мире впервые в истории превысило 100 миллионов человек. Об этом свидетельствуют подсчеты Агентства ООН по делам беженцев. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди отметил:

A milestone we hoped we’d never have to mark.

100 million people have now fled their homes.#ForcedToFlee pic.twitter.com/kfUlSgwqrX