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Война в Украине – "способствовала". Число беженцев в мире впервые в истории превысило 100 млн

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Ужасные цифры

Война в Украине – "способствовала". Число беженцев в мире впервые в истории превысило 100 млн

UNHCR, Igor Karpenko

Новина українською

Нападение россии на Украину привело к тому, что количество беженцев в мире впервые в истории превысило 100 миллионов человек. Об этом свидетельствуют подсчеты Агентства ООН по делам беженцев. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди отметил:

"Это рекорд, которого не должно было быть. Он должен стать тревожным сигналом для решения и предотвращения разрушительных конфликтов, прекращения преследований и устранения основных причин, которые заставляют невинных людей бросать свои дома".

До 24 февраля 2022 года количество вынужденно перемещенных людей оценивали примерно в 90 миллионов человек. После начала войны цифра увеличилась еще на 14 млн: 8 млн украинцев переехали в более безопасные части страны, еще 6 млн выехали за границу.

Читайте такжеUNICEF: Число внутренне перемещенных лиц в Украине превысило 8 миллионов человек

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В статье: ООН война с Россией
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Источник:
unhcr.org

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