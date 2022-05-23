Война в Украине – "способствовала". Число беженцев в мире впервые в истории превысило 100 млн
Ужасные цифры
UNHCR, Igor Karpenko
Нападение россии на Украину привело к тому, что количество беженцев в мире впервые в истории превысило 100 миллионов человек. Об этом свидетельствуют подсчеты Агентства ООН по делам беженцев. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди отметил:
"Это рекорд, которого не должно было быть. Он должен стать тревожным сигналом для решения и предотвращения разрушительных конфликтов, прекращения преследований и устранения основных причин, которые заставляют невинных людей бросать свои дома".
A milestone we hoped we’d never have to mark.— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) May 23, 2022
100 million people have now fled their homes.#ForcedToFlee pic.twitter.com/kfUlSgwqrX
До 24 февраля 2022 года количество вынужденно перемещенных людей оценивали примерно в 90 миллионов человек. После начала войны цифра увеличилась еще на 14 млн: 8 млн украинцев переехали в более безопасные части страны, еще 6 млн выехали за границу.
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