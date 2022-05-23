На войне с российскими оккупантами погиб воспитанник Карпат

российские оккупанты убили еще одного украинского спортсмена. Воспитанник львовских "Карпат" Олег Мазур погиб в зоне боевых действий, сообщает пресс-служба Львовской ассоциации футбола.

Экс-футболисту было всего 27 лет.

Мазур начинал заниматься футболом в школе львовских "Карпат". Также он успел поиграть за "Галичину" (Львов), "Звенигород", "Лапаевку" и "Рудно".

"Вечная и светлая память Герою! Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего Воина", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что при обороне Харькова погиб бывший футболист "Карпат" Артур Гриценко.