В Белом доме убеждены, что российская федерация не сможет помешать Соединенным Штатам Америки оказывать военную помощь Украине. Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил:

"У нас есть диверсифицированная и устойчивая цепочка поставки оружия в Украину. Поэтому даже в том случае, если россияне смогут поразить какой-то груз на территории Украины, со стратегической точки зрения, это не приведет к существенному нарушению цепочки в контексте той помощи, которую мы оказываем".

Ранее министерства нападения рф заявляло, что российские войска уничтожили крупную партию западного оружия. Салливан уточнил, что у него нет подобной информации – у Джейка не было возможности проконсультироваться по этому поводу с украинской стороной.