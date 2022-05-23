В Белом доме прокомментировали попытки рф сорвать поставки оружия в Украину
Орки, не дождетесь
Getty Images / Global Images Ukraine
В Белом доме убеждены, что российская федерация не сможет помешать Соединенным Штатам Америки оказывать военную помощь Украине. Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил:
"У нас есть диверсифицированная и устойчивая цепочка поставки оружия в Украину. Поэтому даже в том случае, если россияне смогут поразить какой-то груз на территории Украины, со стратегической точки зрения, это не приведет к существенному нарушению цепочки в контексте той помощи, которую мы оказываем".
Ранее министерства нападения рф заявляло, что российские войска уничтожили крупную партию западного оружия. Салливан уточнил, что у него нет подобной информации – у Джейка не было возможности проконсультироваться по этому поводу с украинской стороной.
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