Еще 150 мертвых оккупантов. Генштаб ВСУ доложил о потерях россиян за воскресенье
Набили ББМ и немного артиллерии
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях армии РФ с 24 февраля по 23 мая.
За воскресенье, 22 мая было ликвидировано 150 оккупантов, таким образом потери личного состава составляют 29200 (+150) человек
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1293 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 3166 (+25) ед,
- артиллерийских систем - 604 (+5) ед,
- РСЗО - 201 (+0) ед,
- средства ПВО - 93 (+0) ед,
- самолетов - 204 (+0) ед,
- вертолетов - 170 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 476 (+6),
- крылатые ракеты – 110 (+3),
- корабли /катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2206 (+12) ед,
- специальная техника – 43 (+0).
Как отмечает Генштаб, самые большие потери противника в воскресенье наблюдались на Бахмутском направлении.
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