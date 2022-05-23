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Еще 150 мертвых оккупантов. Генштаб ВСУ доложил о потерях россиян за воскресенье

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Набили ББМ и немного артиллерии

Еще 150 мертвых оккупантов. Генштаб ВСУ доложил о потерях россиян за воскресенье

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях армии РФ с 24 февраля по 23 мая.

За воскресенье, 22 мая было ликвидировано 150 оккупантов, таким образом потери личного состава составляют 29200 (+150) человек

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1293 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 3166 (+25) ед,
  • артиллерийских систем - 604 (+5) ед,
  • РСЗО - 201 (+0) ед,
  • средства ПВО - 93 (+0) ед,
  • самолетов - 204 (+0) ед,
  • вертолетов - 170 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 476 (+6),
  • крылатые ракеты – 110 (+3),
  • корабли /катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2206 (+12) ед,
  • специальная техника – 43 (+0).

Как отмечает Генштаб, самые большие потери противника в воскресенье наблюдались на Бахмутском направлении.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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