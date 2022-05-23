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Британская разведка: потери рф в Украине уже достигли числа потерь СССР в Афганистане

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

3 месяца = 9 лет

Британская разведка: потери рф в Украине уже достигли числа потерь СССР в Афганистане

DefenceHQ

Новина українською

За первые три месяца войны в Украине количество погибших российских солдат, вероятно, такое же, как у Советского Союза за время его девятилетней войны в Афганистане. Об этом говорится в ежедневном обзоре британской разведки о российско-украинской войне.

К такому высокому уровню потерь, который продолжает расти во время наступления на Донбассе, привело сочетание плохой тактики на малых высотах с ограниченным прикрытием с воздуха, отсутствием гибкости и командного подхода, готового усугублять неудачи и повторять ошибки, отмечается в сводке.

российская общественность в прошлом проявляла чувствительность к потерям, понесенным во время войн по выбору. По мере роста количества жертв в Украине потери будут все очевиднее, а общественное недовольство войной и желание его озвучить могут возрасти.

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В статье: война с Россией британская разведка Разведка Британии
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Источник:
twitter.com/DefenceHQ

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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
23.05.2022 в 11:08
Сколько это в цифрах?
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