Британская разведка: потери рф в Украине уже достигли числа потерь СССР в Афганистане

За первые три месяца войны в Украине количество погибших российских солдат, вероятно, такое же, как у Советского Союза за время его девятилетней войны в Афганистане. Об этом говорится в ежедневном обзоре британской разведки о российско-украинской войне.

К такому высокому уровню потерь, который продолжает расти во время наступления на Донбассе, привело сочетание плохой тактики на малых высотах с ограниченным прикрытием с воздуха, отсутствием гибкости и командного подхода, готового усугублять неудачи и повторять ошибки, отмечается в сводке.

российская общественность в прошлом проявляла чувствительность к потерям, понесенным во время войн по выбору. По мере роста количества жертв в Украине потери будут все очевиднее, а общественное недовольство войной и желание его озвучить могут возрасти.