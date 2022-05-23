Британская разведка: потери рф в Украине уже достигли числа потерь СССР в Афганистане
3 месяца = 9 лет
DefenceHQ
За первые три месяца войны в Украине количество погибших российских солдат, вероятно, такое же, как у Советского Союза за время его девятилетней войны в Афганистане. Об этом говорится в ежедневном обзоре британской разведки о российско-украинской войне.
К такому высокому уровню потерь, который продолжает расти во время наступления на Донбассе, привело сочетание плохой тактики на малых высотах с ограниченным прикрытием с воздуха, отсутствием гибкости и командного подхода, готового усугублять неудачи и повторять ошибки, отмечается в сводке.
российская общественность в прошлом проявляла чувствительность к потерям, понесенным во время войн по выбору. По мере роста количества жертв в Украине потери будут все очевиднее, а общественное недовольство войной и желание его озвучить могут возрасти.
Популярное сейчас
- Из Севастополя вышел фрегат Адмирал Макаров. Его называют новым флагманом чф рф
- Провал на прощание. Барселона - Вильярреал 0:2. Видео голов и обзор матча
- Фанаты Ман Сити напали на кипера Астон Виллы во время празднования чемпионства
- В Минобороны прокомментировали заявления россиян о нежелании обмена азовцев
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО