Днепропетровщина, Сумщина, Житомирщина – россияне обстреляли ракетами украинские области

Днепропетровщина, Сумщина, Житомирщина. Уполномоченные лица сообщили об обстрелах со стороны российской армии украинских областей.

"Днепропетровщина. 23 мая. 07:47. Ночь была бесконечной воздушной тревогой. В большинстве районов все нормально. В Криворожском – снова стреляли. Враг дважды ударил из "Ураганов" по Апостоловской громаде. Попали между деревнями. Люди не пострадали", – сообщил Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. "08:15. Восемьдесят девятый день полномасштабной войны. В течение ночи оккупанты несколько раз из "Ураганов" обстреляли территорию Апостоловской громады. Обошлось без пострадавших. Апостоловская, Широковская и Зеленодольская громады Криворожского района – это Херсонское направление. Обстрелы указанных территорий – это демонстративные действия врага для недопущения перебрасывания подразделений Сил обороны Украины на другие направления, их сковывания. Поэтому громады, которые находятся рядом с Херсонщиной, так часто подвергаются обстрелам. Во всех других громадах и районах ситуация спокойная и контролируемая. Оккупационных войск россии на территории Днепропетровщины нет", – отметил Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Читайте также Британская разведка: потери рф в Украине уже достигли числа потерь СССР в Афганистане

При этом городской голова Апостолово сообщил, что жителям громады запрещено отныне выходить в поля.

Также войска рф выпустили две ракеты по Сумской области: разрушены 11 домов и предприятие. Прилет российских ракет произошел возле одного из населенных пунктов Белопольской территориальной громады. Как уточнил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, враг всю ночь обстреливал мирный город Белополье, били из САУ. Помимо этого, орки со своей территории ночью вели минометный огонь по северной части Шосткинского района.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Малину Житомирской области. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил мэр Малина Александр Ситайло.

"российская федерация в очередной раз нанесла ракетный удар по нашему городу. Поврежден объект инфраструктуры "Укрзалізниці", около 150 жилых домов, несколько магазинов и кафе, некоторые промышленные предприятия. К сожалению, есть один погибший – работник "Укрзалізниці". Также есть четверо раненых – три работника УЗ и один житель Малина".

Пострадавших доставили в больницу, они получают необходимую медицинскую помощь. На месте работают спасатели и следственно-оперативная группа.