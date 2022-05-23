Россияне нанесли удар по Коростеню. Предположительно, из Беларуси

В ночь на понедельник, 23 мая, российские войска нанесли удары по городу Коростень в Житомирской области. Как сообщил глава ОВА Виталий Бунечко, в 2 часа ночи сработала украинская ПВО – обломки ракеты упали в один из жилых массивов, значительных повреждений нет.

В четыре утра был нанесен второй удар, ракета попала в железнодорожную инфраструктуру. По словам Бунечко, от ночных обстрелов никто не пострадал.

Между тем, как сообщает телеграм-канал белорусского сопротивления Беларускі Гаюн, ракеты по Коростеню Житомирской области мог запустить истребитель, который взлетел с военного аэродрома в Барановичах.

Сообщается, что в 01:30 - 01:35 был зафиксирован взлет, в 01:45 истребитель пролетел возле Турова в направлении границы с Украиной. А уже в 01:58 появились первые сообщения о взрывах в Коростене.

Также сообщается, что в районе 03:20 - 03:35 в Барановичах был вновь слышен звук истребителя. После чего в 03:34 сообщается о воздушной тревоге в Житомирской области. И через 20 минут поступают сообщения об очередном ракетном ударе.

Отметим, что Генштаб ВСУ регулярно предупреждает об угрозе ударов по Украине с территории Беларуси. В сводке за понедельник сообщается, что армия Беларуси размещает дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области.