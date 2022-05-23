Медведчук обвинил Порошенко в выводе из госсобственности трубопровод и закупке угля у "Л/ДНР"

Задержанный Службой безопасности Украины украинский политик Виктор Медведчук, которому были предъявлены обвинения в госизмене, во время допроса признался, что в схемах вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" и закупке угля у "Л/ДНР" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива участвовал пятый Президент Украины Петр Порошенко.

"Большинство всех этих событий связано с тогда действующим, с 2014 по 2019 годы, Президентом Украины Петром Порошенко. Это всегда делалось по просьбе Порошенко. "Трубой" я стал заниматься по просьбе Порошенко. Если бы сказали, что это "труба Порошенко", это больше бы подходило. Не потому что я сейчас хочу оправдаться. Я по жизни никогда не оправдываюсь. Если есть факты, я их признавал.

Так, в 2016 году президент Порошенко обратился ко мне с просьбой, учитывая мои контакты и отношение ко мне среди руководства РФ, о покупке трубы или "Прикарпатзападтранса", владевшего этой трубой, по поставкам дизеля в Украину и Европу. Он обратился ко мне, чтобы я провел переговорить с президентом РФ, чтобы "Транснефть" смогла продать эту трубу и ее мог выкупить, как потом оказалось, господин Порошенко

Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту собственностью Порошенко, необходимо было предпринять ряд действий: начиная с задействования судебной системы, которая оспаривала трубопровод. Для того, чтобы "Транснефти" дать возможность продать эту трубу, необходимо было сделать всё, чтобы "Транснефть" снова владела и принимала решения о продаже этой трубой. Господин Порошенко решал все вопросы, как судебной системы, так и административных органов через возможности президентской должности и административного влияния: суды, прокуратура, антимонопольный комитет, фонд госимущества - все они принимали решения для личных интересов президента Порошенко.

Сколько денег потратил на покупку трубы господин Порошенко? По официальным данным, 23 млн долларов США. Деньги выводились через фиктивные договора. Контролировал эти вопросы его ближайший финансовый помощник, специалист по данным вопросам Макар Пасенюк.

Сколько зарабатывала действующая труба, которая прокачивала дизельное топливо в Украину и Западную Европу, в Венгрию? Фактически за год, с мая 2018 по май 2019, труба заработала в два раза больше чем сумма денег, которая за неё была уплачена. Если за трубу он заплатил 23 млн долларов, то за год заработок составлял 41-42 млн долларов. Это подчёркивает, что административный аппарат, суды, прокуратура и другие государственные органы были задействованы Порошенко не напрасно.

О том, что именно он контролировал прокачку дизеля трубой, свидетельствует то, что действия по прокачке дизеля по трубе прекратились в мае 2019 года. То есть по окончании президентских полномочий господина Порошенко.", - говорит Медведчук.