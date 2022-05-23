Украина и Польша вводят общий таможенный контроль, также поляки разрывают газовый контракт с рф

Украина и Польша решили ввести общий таможенный контроль на границе. Это решение поможет улучшить ситуацию с коррупцией и ускорит процедуры на границе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего вечернего видеообращения.

Решение о совместном таможенном контроле "революционно меняет порядок на нашей границе". "Это значительно ускорит прохождение процедур на границе, уберет большинство коррупционных рисков. Но также это и начало нашей интеграции в общее таможенное пространство ЕС, то есть действительно исторический процесс", как отметил президент.

Также в Польше решили расторгнуть соглашение на поставку российского газа, поляки не будут ждать его завершения. Платить за энергоресурс в рублях по требованию россии поляки не будут, как сообщил Андрей Ермак.