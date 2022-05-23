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Самолет, сбитый львовскими десантниками, мог пилотировать отставной российский генерал

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ВСУ насбивали действующих пилотов, теперь пошли отставные

Самолет, сбитый львовскими десантниками, мог пилотировать отставной российский генерал

Новина українською

В воскресенье, 22 мая, украинские десантники сбили над Луганской областью российский штурмовик Су-25. А уже сегодня СМИ сообщают, что его мог пилотировать отставной генерал-майор армии рф Канамат Боташев.

Журналисты сайта Милитарный обратили внимание на обсуждение в одном из российских телеграмм-каналов, администратор которого намекнул на гибель высокопоставленного пилота.

После чего участники сообщества начали выяснять в комментариях, кто погиб. Один из участников обсуждений сообщил подробности: “Сегодня погиб Канамат!!! Район Попасной, 8:25… Первое мероприятие НАР-ы, второе – бомбы… Стингер на выходе из атаки, взрыв в воздухе и… Все”. Администратор удалил этот комментарий. Однако другие участники продолжили обсуждение используя инициалы – К.Х.Б.

Самолет, сбитый львовскими десантниками, мог пилотировать отставной российский генерал - изображение 1

Милитарный предполагает, что погибший, о котором говорили россияне, именно Канамат Хусеевич Боташев.

Однако Боташев был уволен из рядов армии еще в 2013 году, поскольку он, будучи на службе, уничтожил боевой самолет Су-27. Он попросил командира одной из части полетать на истребителе, но при выполнении фигуры высшего пилотажа потерял контроль над машиной и катапультировался. Их обоих уволили из рядов армии. До этого Боташев командовал авиабазой "Балтимор" в Воронеже.

После увольнения до войны Боташев работал в ДОСААФ рф в должности заместителя директора аэроклуба в Санкт-Петербурге. Возникает вопрос, как Боташев мог оказаться за штурвалом самолета в Украине. Милитарный указывает, что в последнее время появилась информация о наличии авиации у частной военной компании Вагнер. Так что бывший генерал-майор мог пойти наемником на войну.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Мілітарний

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