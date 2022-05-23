Зеленский подписал закон о конфискации активов граждан, поддерживающих войну рф против Украины
Пополнять бюджет за счет врагов
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о конфискации имущества граждан, которые поддерживают войну россии против Украины. Закон даст возможность "быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов", как отметил сам Зеленский.
Согласно закону, Министерство юстиции Украины будет заниматься розыском активов, подлежащих блокированию физических и юридических лиц, указанных в решениях СНБО. Имущество "врагов" будут изымать по решению Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).
12 мая Верховная Рада поддержала предложения президента к закону о санкциях №7194, связанных с активами лиц, которые поддерживают полномасштабное вторжения россии в Украину.
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