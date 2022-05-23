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Зеленский подписал закон о конфискации активов граждан, поддерживающих войну рф против Украины

Общие новости
(1 голосов)

Пополнять бюджет за счет врагов

Зеленский подписал закон о конфискации активов граждан, поддерживающих войну рф против Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о конфискации имущества граждан, которые поддерживают войну россии против Украины. Закон даст возможность "быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов", как отметил сам Зеленский.

Согласно закону, Министерство юстиции Украины будет заниматься розыском активов, подлежащих блокированию физических и юридических лиц, указанных в решениях СНБО. Имущество "врагов" будут изымать по решению Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

12 мая Верховная Рада поддержала предложения президента к закону о санкциях №7194, связанных с активами лиц, которые поддерживают полномасштабное вторжения россии в Украину.

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В статье: война с Россией
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Источник:
president.gov.ua

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Комментарии (12)
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Alex-696 (Немирів)
23.05.2022 в 13:16
А в єрмака конфіскують?
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+2
0
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Red_Cat (Салоники)
23.05.2022 в 12:55
список граждан, которые поддерживают войну - в студию!
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0
0
demand (Изюм)
23.05.2022 в 13:00
Со списком: Имя - размер состояния; Нищеброды пусть идут лесом.
Ответить
0
0
avatar
NORDOS
23.05.2022 в 13:25
олег бакуменко
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+1
0
demand (Изюм)
23.05.2022 в 12:02
Да казнить без суда и следствия чего уж там. Опять полумеры
Ответить
+2
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
23.05.2022 в 12:05
Ти з Ізюму? Зальотний? Скажи паланиця.
Ответить
0
-1
demand (Изюм)
23.05.2022 в 12:24
Сказал, чуда не произошло.
0
0
football_soccer (Украина)
23.05.2022 в 12:43
ты можешь хоть 24 часа в сутки , сидя в Киеве , говорить " паляниця" , но людям, которых оккупировали, на юге страны, уже без малого, как три месяца, от этого не легче ни на один процент.
+1
0
demand (Изюм)
23.05.2022 в 12:58
0
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
23.05.2022 в 12:02
Чому мовчать сєпари? Хіба всі з цим згодні? А ну скажіть, що це наглість та прояви фашизму. (Колібрі, водітель трамвая, бабурка та інші: Вам слово).
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+2
0
demand (Изюм)
23.05.2022 в 12:28
Ты сдурел? Ты еще динозавров вспомни, их давно уже забанили. Или ты скучаешь?
Ответить
0
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
23.05.2022 в 12:39
Звідки знаєш, що забанили? Вони ж під новими іменами писати можуть, нові міста придумають собі: Чорнобаївка, Попасна, Ізюм наприклад.
+2
0

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