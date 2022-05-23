Байден ответил на вопрос о том, будет ли США применять военную силу в случае нападения Китая на Тайвань
Американцы сдержат слово
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Президент США Джо Байден заявил, что американцы готовы к прямому военному вмешательству в случае агрессии Китая против Тайваня. Об этом Байден заявил в понедельник, 23 мая, на пресс-конференции в Токио. Журналистка задала Джо прямой вопрос:
– Вы не хотели вмешиваться военным способом в большой конфликт в Украине по очевидным причинам. Готовы ли вы к военному вмешательству, чтобы защитить Тайвань, если до этого дойдет?
– Это обязательство, которое мы взяли на себя. Мы согласились с политикой одного Китая, мы подписались под ней... Но мнение о том, что Тайвань можно взять силой, просто неприемлемо. Это действие может быть подобным тому, которое произошло в Украине. Я ожидаю, что этого не будет.
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