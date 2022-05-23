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Байден ответил на вопрос о том, будет ли США применять военную силу в случае нападения Китая на Тайвань

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Американцы сдержат слово

Байден ответил на вопрос о том, будет ли США применять военную силу в случае нападения Китая на Тайвань

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Джо Байден заявил, что американцы готовы к прямому военному вмешательству в случае агрессии Китая против Тайваня. Об этом Байден заявил в понедельник, 23 мая, на пресс-конференции в Токио. Журналистка задала Джо прямой вопрос:

– Вы не хотели вмешиваться военным способом в большой конфликт в Украине по очевидным причинам. Готовы ли вы к военному вмешательству, чтобы защитить Тайвань, если до этого дойдет?

– Это обязательство, которое мы взяли на себя. Мы согласились с политикой одного Китая, мы подписались под ней... Но мнение о том, что Тайвань можно взять силой, просто неприемлемо. Это действие может быть подобным тому, которое произошло в Украине. Я ожидаю, что этого не будет.

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В статье: война с Россией Джо Байден
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Источник:
theguardian.com

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