  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Страшные цифры. Зеленский – о реальном количестве жертв, найденных под обломками в Десне
В тренде

Страшные цифры. Зеленский – о реальном количестве жертв, найденных под обломками в Десне

Общие новости
Обновлено
(3 голосов)

Почти сотня

Страшные цифры. Зеленский – о реальном количестве жертв, найденных под обломками в Десне

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Десне на Черниговщине под обломками было обнаружено 87 жертв. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-выступления в Давосе на Всемирном экономическом форуме.

Удар 4 ракетами по поселку Десна в Черниговской области орки нанесли еще 17 мая, две ракеты прилетело в здания.

В рф заявляли, что удар пришелся на учебный центр ВСУ. В тот же день спасатели сообщили о 8 погибших и 12 травмированных.

Читайте такжеРакетный удар по Черниговской области: известно число погибших и раненных
Читайте такжеЕсть погибшие и много раненых. россияне ударили по военному объекту в Черниговской области

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде