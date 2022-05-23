Страшные цифры. Зеленский – о реальном количестве жертв, найденных под обломками в Десне

В Десне на Черниговщине под обломками было обнаружено 87 жертв. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-выступления в Давосе на Всемирном экономическом форуме.

Удар 4 ракетами по поселку Десна в Черниговской области орки нанесли еще 17 мая, две ракеты прилетело в здания.

В рф заявляли, что удар пришелся на учебный центр ВСУ. В тот же день спасатели сообщили о 8 погибших и 12 травмированных.

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