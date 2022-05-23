Глава Донецкой ОГА: россияне обстреляли Авдеевку из артиллерии, ранено несколько гражданских
Масштабные разрушения
Павло Кириленко Telegram
Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил о текущей обстановке в регионе.
"Всю ночь под вражеским огнем – Авдеевка. Вечером россияне обстреливали город из артиллерии. Повреждены, по меньшей мере, 20 жилых домов и детсад. Под утро российская авиация нанесла авиаудар по старой части города. Последствия удара устанавливаем".
"В целом по городу за эти сутки уже известно о не менее чем трех раненых гражданских. россияне ведут войну на уничтожение – разрушают наши населенные пункты по всей линии фронта от Угледара до Лимана, бьют по городам, расположенным в относительном тылу, как Бахмут и Соледар. Призываю всех: эвакуируйтесь! Не превращайте себя в мишень для русской армии!"
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