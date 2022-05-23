россия требует отменить санкции в обмен на решение проблемы с поставками зерна из Украины

Нападение россии на Украину привело не только к смертям тысяч украинцев и разрушений множества городов, но и провоцирует масштабный продовольственный кризис. О том, что из-за невозможности экспортировать украинское зерно голод угрожает миллионам людей в других уголках мира, регулярно предупреждает ООН. Киев сейчас пытается выстроить новые логистические пути с партнерами, но этот процесс требует больших усилий и времени.

А вот МИД россии нашел простой выход. "Для решения [проблемы] с поставками украинского зерна призываем отменить все санкции против российского экспорта", заявил представитель российского министерства.

Что именно подразумевается под «решением» – деблокада Одессы и всего Черного моря или вообще капитуляции москвы – не уточняется.

Заметим, что уже есть немало свидетельств о том, что россияне массово вывозят украинское зерно с оккупированных территорий на юге страны.