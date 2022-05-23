россия требует отменить санкции в обмен на решение проблемы с поставками зерна из Украины
План не сработает
фото з відкритих джерел
Нападение россии на Украину привело не только к смертям тысяч украинцев и разрушений множества городов, но и провоцирует масштабный продовольственный кризис. О том, что из-за невозможности экспортировать украинское зерно голод угрожает миллионам людей в других уголках мира, регулярно предупреждает ООН. Киев сейчас пытается выстроить новые логистические пути с партнерами, но этот процесс требует больших усилий и времени.
А вот МИД россии нашел простой выход. "Для решения [проблемы] с поставками украинского зерна призываем отменить все санкции против российского экспорта", заявил представитель российского министерства.
Что именно подразумевается под «решением» – деблокада Одессы и всего Черного моря или вообще капитуляции москвы – не уточняется.
Заметим, что уже есть немало свидетельств о том, что россияне массово вывозят украинское зерно с оккупированных территорий на юге страны.
Популярное сейчас
- Самолет, сбитый львовскими десантниками, мог пилотировать отставной российский генерал
- Ващук назвал главную проблему сборной Украины перед матчем с Шотландией
- Еще 150 мертвых оккупантов. Генштаб ВСУ доложил о потерях россиян за воскресенье
- В Минобороны прокомментировали заявления россиян о нежелании обмена азовцев
- В Финляндии выпустили пиво по случаю вступления страны в НАТО. ФОТО
- Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО