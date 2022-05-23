Начальник ГУР МО Украины заявил о покушении на путина после начала войны

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что на президента россии владимира путина было покушение после начала войны против Украины. Цитирует Буданова УП.

"На путина были покушения… На него было даже покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа, не так давно. Это не публичная информация".