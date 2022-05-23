Начальник ГУР МО Украины заявил о покушении на путина после начала войны
Пока цель не была достигнута
Getty Images / Global Images Ukraine
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что на президента россии владимира путина было покушение после начала войны против Украины. Цитирует Буданова УП.
"На путина были покушения… На него было даже покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа, не так давно. Это не публичная информация".
"Совершенно неудачное покушение, однако оно реально имело место… Это приблизительно 2 месяца назад было. Еще раз говорю, оно было неудачным. Огласки никакой это событие не имело, но оно имело место".
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Источник:УП
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