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Начальник ГУР МО Украины заявил о покушении на путина после начала войны

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Начальник ГУР МО Украины заявил о покушении на путина после начала войны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что на президента россии владимира путина было покушение после начала войны против Украины. Цитирует Буданова УП.

"На путина были покушения… На него было даже покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа, не так давно. Это не публичная информация".

"Совершенно неудачное покушение, однако оно реально имело место… Это приблизительно 2 месяца назад было. Еще раз говорю, оно было неудачным. Огласки никакой это событие не имело, но оно имело место".

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В статье: Владимир Путин война с Россией ГУР Кирилл Буданов
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Источник:
УП

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