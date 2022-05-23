Зеленский: Мы создали исторический прецедент смелости, остановив армию, которую называли второй в мире
Президент Украины выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Getty Images / Global Images Ukraine
Превентивные эффективные санкции остановили бы агрессора от вторжения в Украину.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы создали исторический прецедент смелости, не став слушать тех, кто говорил, что наша оборона не продержится дольше нескольких дней. Мы остановили российскую армию, которую называли второй в мире. И ценой тяжелых боев и тысяч жизней постепенно вытесняем оккупантов с нашей земли", – отметил Зеленский.
Глава государства выразил уверенность, что если бы в прошлом году против РФ использовали весь спектр превентивных экономических санкций, войны в Украине не было бы.
Популярное сейчас
- Страшные цифры. Зеленский – о реальном количестве жертв, найденных под обломками в Десне
- В Белом доме прокомментировали попытки рф сорвать поставки оружия в Украину
- Грабят дома и делят бизнес. В Запорожской области увеличивается количество российских военных
- Последний день на Азовстали. Боец Азова снял короткометражный фильм с завода в Мариуполе
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
- Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО