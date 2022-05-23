Зеленский: Мы создали исторический прецедент смелости, остановив армию, которую называли второй в мире

Превентивные эффективные санкции остановили бы агрессора от вторжения в Украину.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы создали исторический прецедент смелости, не став слушать тех, кто говорил, что наша оборона не продержится дольше нескольких дней. Мы остановили российскую армию, которую называли второй в мире. И ценой тяжелых боев и тысяч жизней постепенно вытесняем оккупантов с нашей земли", – отметил Зеленский.

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Глава государства выразил уверенность, что если бы в прошлом году против РФ использовали весь спектр превентивных экономических санкций, войны в Украине не было бы.