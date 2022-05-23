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Минобороны: россия хочет полностью оккупировать Донбасс и Херсонщину, чтобы иметь сухопутный коридор в Крым

Общие новости
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Наиболее тяжелая ситуация на Донецком и Славянском направлениях

Минобороны: россия хочет полностью оккупировать Донбасс и Херсонщину, чтобы иметь сухопутный коридор в Крым

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Российские оккупанты планируют оцепить группировки Объединенных сил, установить полный контроль над Донецкой, Луганской и Херсонской областями и обеспечить устойчивость сухопутного коридора с оккупированным Крымом.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает Суспільне.

По его словам, российские военные тактическими ракетными комплексами и авиацией обстреливают всю линию боевого столкновения и в глубине обороны ВСУ, в частности в Донецком операционном районе и на Славянском направлении.

Мотузяник отметил, что россияне продолжают наносить удары по территории Украины крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр".

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В Харьковском направлении российские военные пытаются восстановить утраченные позиции, применяют разведывательно-огневые комплексы и обстреливают районы сосредоточения ВСУ.

На Донецком направлении основные усилия войска РФ сосредоточили на попытках оцепить подразделения Объединенных сил в районах Северодонецка и Лисичанска и выйти на административную границу Луганской области.

На Северодонецком направлении ВСУ принимают меры, чтобы не допустить расширения участка вклинения и дальнейшего продвижения российских оккупационных войск.

На Криворожском и Николаевском направлениях российские военные не прекращают обстреливать позиции украинских войск, разрушают промышленную и социальную инфраструктуру, применяют разведывательно-огневые комплексы в составе беспилотной авиации, реактивную и ствольную артиллерию.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли РФ продолжают изолировать район ведения боевых действий и ведут разведку на приморском направлении.

"В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" (суммарный залп – до 16 ракет)", - заявил Мотузяник.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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football_soccer (Украина)
23.05.2022 в 16:59
Почему снова информационный игнор Запорожской области? Сухопутный мост между Донецкой областью и Крымом проходит через Запорожскую . Херсон к дороге в Крым никакого отношения не имеют. Про Херсон говорят и говорят, а про то, что у нас оккупированы ещё и Бердянск , Мелитополь почему-то молчат, которые в отличии от Херсона , имеют прямое отношение к этому " сухопутному мосту" .Про Запорожскую область дяди в Киеве вообще помнят? Что мы есть и до сих пор живы?
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