Минобороны: россия хочет полностью оккупировать Донбасс и Херсонщину, чтобы иметь сухопутный коридор в Крым
Наиболее тяжелая ситуация на Донецком и Славянском направлениях
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Российские оккупанты планируют оцепить группировки Объединенных сил, установить полный контроль над Донецкой, Луганской и Херсонской областями и обеспечить устойчивость сухопутного коридора с оккупированным Крымом.
Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает Суспільне.
По его словам, российские военные тактическими ракетными комплексами и авиацией обстреливают всю линию боевого столкновения и в глубине обороны ВСУ, в частности в Донецком операционном районе и на Славянском направлении.
Мотузяник отметил, что россияне продолжают наносить удары по территории Украины крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр".
В Харьковском направлении российские военные пытаются восстановить утраченные позиции, применяют разведывательно-огневые комплексы и обстреливают районы сосредоточения ВСУ.
На Донецком направлении основные усилия войска РФ сосредоточили на попытках оцепить подразделения Объединенных сил в районах Северодонецка и Лисичанска и выйти на административную границу Луганской области.
На Северодонецком направлении ВСУ принимают меры, чтобы не допустить расширения участка вклинения и дальнейшего продвижения российских оккупационных войск.
На Криворожском и Николаевском направлениях российские военные не прекращают обстреливать позиции украинских войск, разрушают промышленную и социальную инфраструктуру, применяют разведывательно-огневые комплексы в составе беспилотной авиации, реактивную и ствольную артиллерию.
В акваториях Черного и Азовского морей корабли РФ продолжают изолировать район ведения боевых действий и ведут разведку на приморском направлении.
"В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" (суммарный залп – до 16 ракет)", - заявил Мотузяник.
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