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Пограничника, автора фразы "Русский военный корабль, иди нах#й", освободили из плена

Общие новости
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(1 голосов)

Но его имя пока не раскрывается

Пограничника, автора фразы "Русский военный корабль, иди нах#й", освободили из плена

википедия

Новина українською

Автора знаменитой фразы "Русский военный корабль, иди нах#й" пограничника, чье имя пока не раскрывается, удалось освободить из российского плена.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил начальник пограничной заставы "Остров Змеиный" Богдан Гоцкий – его слова передает Украинская правда.

Он подтвердил, что доступ к радиостанции имели только пограничники.

По словам Гоцкого россияне, выдвинувшие требование защитникам Змеиного сдаться, предлагали также работу, большую зарплату, стабильность. Но, сохраняя верность присяге, пограничники продолжали защищать украинскую территорию.

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У одного из военнослужащих лопнуло терпение и он указал направление российскому кораблю. Имя героя пограничники пока не раскрывают.

"Это мой подчиненный. Он находился полтора месяца в плену, сейчас на свободе", - заявил Гоцкий.

Напомним, что авторство фразы "Русский военный корабль, иди нах#й" некоторые СМИ ошибочно приписывали морскому пехотинцу Роману Грибову.

Также сообщается, что изначально авторство фразы попросили принять себе морпеху, чтобы ввести россиян в заблуждение. Настоящего автора не раскрывали для безопасности воина, который до недавнего времени находился в плену.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
23.05.2022 в 17:35
Всмысле??? Его же вроде как ещё месяц назад освободили!!! Или их уже два?
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+2
-1
Ramses_ua (Запоріжжя)
23.05.2022 в 17:44
А сколько нужно столько и будет. Агрегат новостей суровый
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0
-1
Papaye (Dnipro)
23.05.2022 в 17:47
А статтю прочитати повністю, ні? Чи одного заголовку вистачить, щоб зробити висновки?
Ответить
+1
0

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