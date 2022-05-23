Пограничника, автора фразы "Русский военный корабль, иди нах#й", освободили из плена

Автора знаменитой фразы "Русский военный корабль, иди нах#й" пограничника, чье имя пока не раскрывается, удалось освободить из российского плена.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил начальник пограничной заставы "Остров Змеиный" Богдан Гоцкий – его слова передает Украинская правда.

Он подтвердил, что доступ к радиостанции имели только пограничники.

По словам Гоцкого россияне, выдвинувшие требование защитникам Змеиного сдаться, предлагали также работу, большую зарплату, стабильность. Но, сохраняя верность присяге, пограничники продолжали защищать украинскую территорию.

У одного из военнослужащих лопнуло терпение и он указал направление российскому кораблю. Имя героя пограничники пока не раскрывают.

"Это мой подчиненный. Он находился полтора месяца в плену, сейчас на свободе", - заявил Гоцкий.

Напомним, что авторство фразы "Русский военный корабль, иди нах#й" некоторые СМИ ошибочно приписывали морскому пехотинцу Роману Грибову.

Также сообщается, что изначально авторство фразы попросили принять себе морпеху, чтобы ввести россиян в заблуждение. Настоящего автора не раскрывали для безопасности воина, который до недавнего времени находился в плену.