Литва призывает создать военно-морскую коалицию для разблокировки портов Украины
Военно-морская операция по сопровождению могла бы защитить украинские суда с зерном
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Союзникам Украины необходимо создать военно-морскую коалицию для того, чтобы помочь снять российскую блокаду портов в Черном море. Это позволит предотвратить надвигающийся продовольственный кризис.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в комментарии The Guardian, его цитирует РБК-Украина.
"Времени очень и очень мало. Мы приближаемся к новому сезону сбора урожая, и нет другого практического пути экспорта зерна, кроме как через черноморский порт Одессы", - подчеркнул Ландсбергис.
При этом он отметил, что сейчас крайне важно показать бедным странам мира готовность предпринимать серьезные шаги для того, чтобы предотвратить продовольственный кризис.
Ландсбергис предположил, что военно-морская операция по сопровождению могла бы защитить украинские суда с зерном. Он также добавил, что, помимо Великобритании, страны, пострадавшие от потенциальной потери зерна, такие как Египет, могли бы обеспечить необходимую защиту.
"Нам потребуется коалиция желающих стран, обладающих значительной военно-морской мощью, для защиты судоходных путей", - отметил глава литовского МИД.
Стоит заметить, что флот РФ полностью заблокировал возможность экспорта украинского зерна по морю. Из-за этого в ряде стран может начаться массовый голод.
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