ВСУ ликвидировали племянника генерала, командовавшего войсками рф в Карабахе

В российских телеграмм-каналах, отслеживающих потери армии рф в войне с Украиной, появилось сообщение о смерти 27-летнего командира взвода Салмана Сулеймана. В общем, обычное событие для этой войны, но есть один нюанс – Сулейманов был племянником заместителя командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.

Интересен тот факт, что Мурадов узнал о смерти родственника, когда сам находился на лечении полученного ранения. Генерал попросил найти хоть что-нибудь от тела племянника, и когда останки привезли в Дагестан, Мурадов отпросился из госпиталя на похороны.

Этот Мурадов, к слову, до февраля 2022-го командовал войсками, которые россия ввела в Нагорный Карабах. В его послужном списке много «достоинств», в частности, участие в войне в Сирии и покорения Ичкерии. Хуйло даже награждал его званием героя россии.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что на войне против Украины погиб племянник заместителя министра обороны России Адам Хамхоев, который был командиром десантно-штурмовой роты.