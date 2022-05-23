Новая Зеландия передаст Украине 105 мм гаубицы L119

Вооруженные Силы Украины получат от Новой Зеландии прицепные гаубицы L119 калибра 105 мм.

Как сообщает The Defense Post, военные из Новой Зеландии также будут обучать украинских артиллеристов.

Процесс будет координироваться Великобританией. Она обеспечит перелет новозеландских военных, предоставит боеприпасы и другое необходимое оборудование.

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Новая Зеландия в свою очередь передаст Украине около 40 орудийных прицелов, а также небольшое количество боеприпасов для учебных целей.

Отметим, что L119 – это легкое 105-мм орудие, предназначенное для поддержки пехоты. Эта пушка мобильнее, чем системы большего калибра, но у нее не такая большая дальнобойность и мощность действия.