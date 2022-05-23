В результате российской агрессии в Украине погибло как минимум 4 600 гражданских - Венедиктова

В Украине подтверждена гибель как минимум 4 600 мирных жителей в результате полномасштабного вторжения России, начавшегося 24 февраля.

Об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила 23 мая в ходе открытия выставки Russian War Crimes House.

"Более 4600 гражданских погибли, включая 232 ребенка. К сожалению, эти цифры не включают данные с временно оккупированных территорий. Однако, что мы можем наблюдать по спутниковым снимкам и другим источникам: ситуация там катастрофическая, многие города и поселки разрушены до основания", – сказала она.

По словам Венедиктовой, украинские правоохранители открыли уже 13 тыс. уголовных производств о военных преступлениях российских оккупантов.