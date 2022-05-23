В результате российской агрессии в Украине погибло как минимум 4 600 гражданских - Венедиктова
По военным преступлениям рф открыто около 13 тысяч дел
В Украине подтверждена гибель как минимум 4 600 мирных жителей в результате полномасштабного вторжения России, начавшегося 24 февраля.
Об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила 23 мая в ходе открытия выставки Russian War Crimes House.
"Более 4600 гражданских погибли, включая 232 ребенка. К сожалению, эти цифры не включают данные с временно оккупированных территорий. Однако, что мы можем наблюдать по спутниковым снимкам и другим источникам: ситуация там катастрофическая, многие города и поселки разрушены до основания", – сказала она.
По словам Венедиктовой, украинские правоохранители открыли уже 13 тыс. уголовных производств о военных преступлениях российских оккупантов.
Она сообщила, что в базовом кейсе против РФ – 600 подозреваемых, два дела по трем подозреваемым рассматривают суды.
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