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В результате российской агрессии в Украине погибло как минимум 4 600 гражданских - Венедиктова

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По военным преступлениям рф открыто около 13 тысяч дел

В результате российской агрессии в Украине погибло как минимум 4 600 гражданских - Венедиктова

Новина українською

В Украине подтверждена гибель как минимум 4 600 мирных жителей в результате полномасштабного вторжения России, начавшегося 24 февраля.

Об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила 23 мая в ходе открытия выставки Russian War Crimes House.

"Более 4600 гражданских погибли, включая 232 ребенка. К сожалению, эти цифры не включают данные с временно оккупированных территорий. Однако, что мы можем наблюдать по спутниковым снимкам и другим источникам: ситуация там катастрофическая, многие города и поселки разрушены до основания", – сказала она.

По словам Венедиктовой, украинские правоохранители открыли уже 13 тыс. уголовных производств о военных преступлениях российских оккупантов.

Она сообщила, что в базовом кейсе против РФ – 600 подозреваемых, два дела по трем подозреваемым рассматривают суды. По одному из них сегодня огласили приговор.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Victor Pinchuk Foundation

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