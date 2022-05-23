"Укрпочта" запустила в продажу марку "Русский военный корабль ... ВСЕ!". С 14.00 23 мая ее можно приобрести в 1500 отделениях почты.

Желающих приобрести новую марку о российском корабле, оказалось очень много — на Главпочтамтах областных центров с утра выстраивались большие очереди.

Дата 23 мая выбрана неслучайно — сегодня День морской пехоты Украины, а также 40-й день после "трагической гибели" того же российского военного крейсера "Москва".

Тираж марок — 5 миллионов экземпляров. Новая марка вышла в двух номиналах: "Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Смерть ворогам!" F для отправлений Украиной и "Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Слава нації!" W для международных отправлений.

Стоимость блока (три марки и три купона) — 69 грн и $4,5 соответственно. Во избежание спекуляций ввели ограничение — не более 2 листов марок в одни руки.

Если все марки разойдутся за один день, то "Укрпошта" выставит на продажу еще миллион до 27 мая. Кроме того, марки "Русскій воєнний корабль ВСЬО" также будут распространяться через интернет-площадки — для их продаж будет привлечено 6 онлайн-магазинов.

Напомним, первая военная марка "Укрпочты" — "Русскій воєнний корабль, іді…" — вышла 12 апреля, а ее дизайн оказался в определенной степени пророческим, ведь изображенный на ней флагман черноморского флота рф ракетный крейсер "Москва" 14 апреля украинские военные с помощью ракет "Нептун" отправили на дно моря и превратили в объект подводного культурного наследия Украины.