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Bild: У Германии есть "свободные" БМП Marder для Украины. Шольц ведет фальшивую игру

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Правительство Германии упорно не хочет поставлять Украине тяжелое вооружение

Bild: У Германии есть "свободные" БМП Marder для Украины. Шольц ведет фальшивую игру

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Федеральный Совет безопасности Германии больше месяца блокирует экспорт в Украину 100 боевых машин пехоты Marder, запрос на поставки которых подала компания-производитель Rheinmetall.

По информации Bild, министерство обороны Германии по настоянию главы правительства исключило все тяжелое вооружение из списка, который запросила Украина.

Также Bild пишет, что в Минобороны Германии также есть 32 такие же машины, которые находятся фактически на хранении.

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При этом, правительство во главе с СДПГ не хочет поставлять технику и продолжает утверждать, что в бундесвере нет боевых машин пехоты, которые могли бы помочь Украине.

Источник пишет о том, что к ним в руки попали документы, согласно которым Федеральное министерство обороны, вопреки публичным заявлениям, имеет 32 БМП Marder, которые, согласно бумагам, "более не используются" и "при необходимости в короткое время могут быть приведены в боевое состояние".

Таким образом, Bild фактически обвиняет правительство Шольца в "фальшивой игре" о якобы невозможности поставок в Украину этих БМП.

Для сравнения, правительство Германии понадобился ровно один день в конце марта, чтобы одобрить реэкспорт 56 бронетранспортеров из Чехии в Украину.

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В статье: война с Россией
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