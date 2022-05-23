Россияне в Энергодаре ворвались в дом и расстреляли сотрудника Запорожской АЭС
Врачи борются за его жизнь
Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 23 мая, российские захватчики ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его.
"23 мая 2022 года российские оккупанты ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его из автоматического оружия.
С многочисленными пулевыми ранениями Сергей госпитализирован в городскую больницу Энергодара. Врачи борются за его жизнь", - сообщает Энергоатом в Telegram.
Напомним, что 4 марта российские войска захватили территорию Запорожской атомной электростанции, они контролируют админздания и проход на станцию.
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