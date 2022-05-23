Россияне в Энергодаре ворвались в дом и расстреляли сотрудника Запорожской АЭС

В понедельник, 23 мая, российские захватчики ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его.

"23 мая 2022 года российские оккупанты ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его из автоматического оружия. С многочисленными пулевыми ранениями Сергей госпитализирован в городскую больницу Энергодара. Врачи борются за его жизнь", - сообщает Энергоатом в Telegram.

Напомним, что 4 марта российские войска захватили территорию Запорожской атомной электростанции, они контролируют админздания и проход на станцию.