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Россияне в Энергодаре ворвались в дом и расстреляли сотрудника Запорожской АЭС

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Врачи борются за его жизнь

Россияне в Энергодаре ворвались в дом и расстреляли сотрудника Запорожской АЭС

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В понедельник, 23 мая, российские захватчики ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его.

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"23 мая 2022 года российские оккупанты ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его из автоматического оружия.

С многочисленными пулевыми ранениями Сергей госпитализирован в городскую больницу Энергодара. Врачи борются за его жизнь", - сообщает Энергоатом в Telegram.

Напомним, что 4 марта российские войска захватили территорию Запорожской атомной электростанции, они контролируют админздания и проход на станцию.

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В статье: война с Россией
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