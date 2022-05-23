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Starbucks прекращает бизнес в России

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Еще один из ведущих западных брендов покидает Россию из-за войны против Украины

Starbucks прекращает бизнес в России

фото из свободных источников

Новина українською

Американская компания Starbucks заявила в понедельник, что покинет российский рынок спустя почти 15 лет работы.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Крупнейшая в мире сеть кофеен присоединилась к ряду ведущих западных брендов, покидающих Россию из-за войны против Украины.

Starbucks имеет 130 точек в России, полностью принадлежащих и управляемых ее лицензиатом Alshaya Group, в которой работает около 2000 сотрудников.

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Компания не предоставила подробностей о финансовых последствиях выхода.

В начале марта Starbucks закрыла свои торговые точки и приостановила всю коммерческую деятельность в России, включая доставку продукции на страну.

Компания, которая открыла свой первый магазин в России в 2007 году, заявила, что продолжит поддерживать там своих сотрудников, в том числе платить им зарплаты в течение шести месяцев.

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В статье: война с Россией
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