Starbucks прекращает бизнес в России

Американская компания Starbucks заявила в понедельник, что покинет российский рынок спустя почти 15 лет работы.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Крупнейшая в мире сеть кофеен присоединилась к ряду ведущих западных брендов, покидающих Россию из-за войны против Украины.

Starbucks имеет 130 точек в России, полностью принадлежащих и управляемых ее лицензиатом Alshaya Group, в которой работает около 2000 сотрудников.

Компания не предоставила подробностей о финансовых последствиях выхода.

В начале марта Starbucks закрыла свои торговые точки и приостановила всю коммерческую деятельность в России, включая доставку продукции на страну.

Компания, которая открыла свой первый магазин в России в 2007 году, заявила, что продолжит поддерживать там своих сотрудников, в том числе платить им зарплаты в течение шести месяцев.