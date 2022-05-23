Залужный: ВСУ на Харьковщине освободили уже 24 населенных пункта

ВСУ в Харьковской области освободили уже 24 населенных пункта.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

Также Залужный рассказал, что в селе Кутузовка, которое было деоккупировано в начале мая, около 170 местных жителей более двух месяцев жили в подвале детского сада. Среди них – 40 детей от 3 месяцев до 12 лет.

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Ранее сообщалось, что с 5 мая подразделения Вооруженных сил Украины освободили из-под российской оккупации 23 населенных пункта Харьковской области.