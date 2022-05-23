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Дания поставит Украине комплексы противокорабельных ракет Гарпун

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А Чехия уже поставляет ударные вертолеты, танки и ракетные системы

Дания поставит Украине комплексы противокорабельных ракет Гарпун

фото из свободных источников

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Министр обороны США Ллойд Остин раскрыл договоренности по поставке оружия Украине от международной группы поддержки в войне против рф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоговый брифинг в Пентагоне.

Остин анонсировал передачу Данией противокорабельных ракет "Гарпун" и пусковой установки для защиты украинского побережья.

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В свою очередь Чехия удостоилась благодарности за помощь ударными вертолетами, танками и ракетными системами.

"Несколько стран объявили о новых пожертвованиях критически необходимых артиллерийских систем и боеприпасов, в частности, Италия, Греция, Норвегия и Польша. Всего за 4 недели после встречи контактной группы в Рамштайне динамика помощи и поставок была выдающейся. И после сегодняшнего обсуждения я рад сообщить о наших усилий для продвижения вперед", – заявил Остин.

По его словам, все союзники Украины четко понимают подлинные намерения россии. Москва попыталась бросить вызов мировому порядку и свободному миру, но Запад будет дальше противостоять ей.

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В статье: война с Россией
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