Дания поставит Украине комплексы противокорабельных ракет Гарпун
А Чехия уже поставляет ударные вертолеты, танки и ракетные системы
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Министр обороны США Ллойд Остин раскрыл договоренности по поставке оружия Украине от международной группы поддержки в войне против рф.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоговый брифинг в Пентагоне.
Остин анонсировал передачу Данией противокорабельных ракет "Гарпун" и пусковой установки для защиты украинского побережья.
В свою очередь Чехия удостоилась благодарности за помощь ударными вертолетами, танками и ракетными системами.
"Несколько стран объявили о новых пожертвованиях критически необходимых артиллерийских систем и боеприпасов, в частности, Италия, Греция, Норвегия и Польша. Всего за 4 недели после встречи контактной группы в Рамштайне динамика помощи и поставок была выдающейся. И после сегодняшнего обсуждения я рад сообщить о наших усилий для продвижения вперед", – заявил Остин.
По его словам, все союзники Украины четко понимают подлинные намерения россии. Москва попыталась бросить вызов мировому порядку и свободному миру, но Запад будет дальше противостоять ей.
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