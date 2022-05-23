  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Что ты сделал для Украины сегодня?" - Зеленский на Давосском форуме процитировал Ельцина
В тренде

"Что ты сделал для Украины сегодня?" - Зеленский на Давосском форуме процитировал Ельцина

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Президент Украины обратился к мировым лидерам

"Что ты сделал для Украины сегодня?" - Зеленский на Давосском форуме процитировал Ельцина

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых политических лидеров каждое утро задавать себе вопрос: "Что ты сделал для Украины сегодня?".

Читайте такжеЗеленский: Ежедневно от 50 до 100 военных погибают на востоке Украины

Отвечая на вопрос, что он сказал бы собравшимся в Давосе политическим лидерам, Зеленский сказал: "Если каждый из вас, я знаю, что у вас большие проблемы и не говорю, что мы – приоритет, у вас свои государства, свои вопросы, но, думаю, мы можем потерять эти ценности в мире, если мы потеряем их в Украине", - сказал он в понедельник, выступая через видеосвязь на Давосском экономическом форуме.

"Очень вас прошу, просыпаясь утром, кроме своих вопросов, есть такое известное изречение, задайте себе вопрос, что ты сделал для Украины сегодня?" – сказал он.

Напомним, что эти слова впервые произнес первый президент России Борис Ельцин после подписания 1997 Договора о дружбе и сотрудничестве с Украиной.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде