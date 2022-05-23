"Что ты сделал для Украины сегодня?" - Зеленский на Давосском форуме процитировал Ельцина

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых политических лидеров каждое утро задавать себе вопрос: "Что ты сделал для Украины сегодня?".

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Отвечая на вопрос, что он сказал бы собравшимся в Давосе политическим лидерам, Зеленский сказал: "Если каждый из вас, я знаю, что у вас большие проблемы и не говорю, что мы – приоритет, у вас свои государства, свои вопросы, но, думаю, мы можем потерять эти ценности в мире, если мы потеряем их в Украине", - сказал он в понедельник, выступая через видеосвязь на Давосском экономическом форуме.

"Очень вас прошу, просыпаясь утром, кроме своих вопросов, есть такое известное изречение, задайте себе вопрос, что ты сделал для Украины сегодня?" – сказал он.

Напомним, что эти слова впервые произнес первый президент России Борис Ельцин после подписания 1997 Договора о дружбе и сотрудничестве с Украиной.