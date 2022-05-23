На Востоке за сутки ЗСУ отбили 1 атаку, уничтожили 30 оккупантов
А также отправили в утиль несколько единиц вражеской техники
Фото: The Japan Times
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".
Об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.
"23 мая российские фашистские войска совершили 1 атаку. Потери врага составляют: личного боевого состава – 30, танков – 1, БМП – 2, БПЛА – 2", - говорится в сообщении.
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