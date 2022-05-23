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На Востоке за сутки ЗСУ отбили 1 атаку, уничтожили 30 оккупантов

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А также отправили в утиль несколько единиц вражеской техники

На Востоке за сутки ЗСУ отбили 1 атаку, уничтожили 30 оккупантов

Фото: The Japan Times

Новина українською

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.

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"23 мая российские фашистские войска совершили 1 атаку. Потери врага составляют: личного боевого состава – 30, танков – 1, БМП – 2, БПЛА – 2", - говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией
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