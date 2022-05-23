Марчелло: Надо забирать Донецк, Луганск, Крым. Это человеческие ресурсы, но если этого не сделаем, дальше будет ещё хуже
Украинские защитники не бьют по населённым пунктам, даже если там осталось несколько семей
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Генерал-майор Вооружённых сил Украины и руководитель обороны Николаева в феврале-марте 2022 года Дмитрий "Марчелло" Марченко рассказал, что главный принцип украинских военных - не бить по мирным сёлам. Об этом он сообщил в интервью Youtube-каналу "НикВести HD".
"Немножко было потеряно тактическое время: [в Снегирёвке] они зашли и успели "зарыться". Допустим, когда они наступали с колёс, тогда с ними было проще сопротивляться. А когда они уже начинают оборудовать позиции, и для того, чтобы нам выбить врага, надо иметь силы и средства один к трём. То есть, если там зарыта рота, нам надо выдвигать минимум батальон, чтобы иметь хотя бы какое-то преимущество.
У нас принцип: мы не стреляем по мирным сёлам. Если в первые дни войны они выходили на дороги, и мы их на дорогах успешно лупили, то они потом поняли: они заходят в село, и мы не стреляем. Там наши люди.
Был такой случай, что голова одного ОТГ позвонил и сказал, что в селе уже нет людей, там куча [российских] танков, можете сносить это село с лица земли. А потом, как оказалось, его просто взяли в плен и заставили позвонить. На самом деле, русские выгнали всех людей наверх, а сами попрятались в подвалах и сказали голове: звоните, пускай лупят по селу. То есть им нужна была картинка, что мы сами себя уничтожаем и не жалеем свой народ. Но у нас принцип: в селе может быть три-четыре семьи, поэтому мы по нему не бьём. Это усложняло наше сопротивление и порядок боевых действий. Но тем не менее, это наши принципы", - отметил он.
Также Марченко поделился своим мнением по поводу сроков окончания войны. По его словам, она не будет быстрой.
"Быстро она не закончится. Я уверен, что она будет не такой долгой, как вторая мировая. Просто ситуация такая, что не хватит ресурсов ни у нас, ни у них бодаться пять лет.
Один из самых главных факторов нашей победы - это поддержка Европы и Америки.
У нас других вараинтов нет. Второй родины у нас уже не будет: она у нас одна и нам её никто не подарит. Те, кто думает, что уедет в Польшу или Германию и обретёт там спокойствие и вторую родину, такого не будет. Мы никому не нужны кроме самих себя. У нас появился единственный шанс во всей истории существования Украины не просто её отвоевать, но доказать, что мы достойные дочери и сыновья своей земли, и показать россии вне зависимости от того, что у них есть, если мы будем сопротивляться и любим свою страну, то нас не победить. Это наше основное преимущество.
Я, как военный, понимаю, что нам надо идти до конца: забирать Донецк, Луганск, Крым. Если сейчас выходить на переговоры, то они предусматривают какие-то уступки. Нам уступать нечего. Мы не хотим ничего забирать, но и своего нам нельзя отдавать. У нас сейчас есть шанс добить их до конца. Этим шансом надо воспользоваться. Понятно, это человеческие ресурсы, горе, смерти. Но дальше, если мы этого не сделаем, будет ещё хуже", - сказал военный.
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