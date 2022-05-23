Марчелло: Надо забирать Донецк, Луганск, Крым. Это человеческие ресурсы, но если этого не сделаем, дальше будет ещё хуже

Генерал-майор Вооружённых сил Украины и руководитель обороны Николаева в феврале-марте 2022 года Дмитрий "Марчелло" Марченко рассказал, что главный принцип украинских военных - не бить по мирным сёлам. Об этом он сообщил в интервью Youtube-каналу "НикВести HD".

"Немножко было потеряно тактическое время: [в Снегирёвке] они зашли и успели "зарыться". Допустим, когда они наступали с колёс, тогда с ними было проще сопротивляться. А когда они уже начинают оборудовать позиции, и для того, чтобы нам выбить врага, надо иметь силы и средства один к трём. То есть, если там зарыта рота, нам надо выдвигать минимум батальон, чтобы иметь хотя бы какое-то преимущество. У нас принцип: мы не стреляем по мирным сёлам. Если в первые дни войны они выходили на дороги, и мы их на дорогах успешно лупили, то они потом поняли: они заходят в село, и мы не стреляем. Там наши люди. Был такой случай, что голова одного ОТГ позвонил и сказал, что в селе уже нет людей, там куча [российских] танков, можете сносить это село с лица земли. А потом, как оказалось, его просто взяли в плен и заставили позвонить. На самом деле, русские выгнали всех людей наверх, а сами попрятались в подвалах и сказали голове: звоните, пускай лупят по селу. То есть им нужна была картинка, что мы сами себя уничтожаем и не жалеем свой народ. Но у нас принцип: в селе может быть три-четыре семьи, поэтому мы по нему не бьём. Это усложняло наше сопротивление и порядок боевых действий. Но тем не менее, это наши принципы", - отметил он.

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Также Марченко поделился своим мнением по поводу сроков окончания войны. По его словам, она не будет быстрой.