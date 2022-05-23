Залужный, Зеленский и Мусаева вошли в список самых влиятельных людей года по версии Time
В списке - три представителя Украины
фото из свободных источников
Президент Владимир Зеленский вошел в 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.
Соответствующий список размещен на сайте журнала. Весь список из ста человек распределен по шести категориям. Украинский президент оказался в категории "Лидеры".
В топ-100 самых влиятельных людей также попал и главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный.
Также в категории "Новаторы" оказалась главная редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.
Также в список вошли президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард и другие.
Из мира спорта в списке оказались теннисисты Шуай Пен и Рафаэль Надаль, комментатор UFC Джо Роган, баскетболистка Чикаго Кэндис Паркер, фристайлистка Эйлин Гу, а также футболистки сборной США Алекс Морган, Меган Рапино и Бекки Сауэрбрунн.
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