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Залужный, Зеленский и Мусаева вошли в список самых влиятельных людей года по версии Time

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В списке - три представителя Украины

Залужный, Зеленский и Мусаева вошли в список самых влиятельных людей года по версии Time

фото из свободных источников

Новина українською

Президент Владимир Зеленский вошел в 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.

Соответствующий список размещен на сайте журнала. Весь список из ста человек распределен по шести категориям. Украинский президент оказался в категории "Лидеры".

В топ-100 самых влиятельных людей также попал и главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный.

Также в категории "Новаторы" оказалась главная редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

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Также в список вошли президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард и другие.

Из мира спорта в списке оказались теннисисты Шуай Пен и Рафаэль Надаль, комментатор UFC Джо Роган, баскетболистка Чикаго Кэндис Паркер, фристайлистка Эйлин Гу, а также футболистки сборной США Алекс Морган, Меган Рапино и Бекки Сауэрбрунн.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский Валерий Залужный
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