Зеленский назвал единственное условие возможной встречи с путиным
Желания встречаться с посредниками нет и не будет
ОП
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с президентом рф Владимиром Путиным возможна только если на ее порядке будет вопрос прекращения войны.
"У них такая структура принятия решений, без него решения не принимаются. Все институты объединены решением президента. Без него решения о прекращении войны не будет", - сказал Зеленский, отвечая на вопросы в Украинском доме в Давосе.
"Желания встречаться с посредниками нет и не будет. Я не воспринимаю ни одной встречи ни с кем, кроме президента. Если будет один вопрос – прекращение войны", - сказал он.
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Источник:Інтерфакс-Україна
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