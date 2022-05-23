Зеленский назвал единственное условие возможной встречи с путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с президентом рф Владимиром Путиным возможна только если на ее порядке будет вопрос прекращения войны.

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"У них такая структура принятия решений, без него решения не принимаются. Все институты объединены решением президента. Без него решения о прекращении войны не будет", - сказал Зеленский, отвечая на вопросы в Украинском доме в Давосе.

"Желания встречаться с посредниками нет и не будет. Я не воспринимаю ни одной встречи ни с кем, кроме президента. Если будет один вопрос – прекращение войны", - сказал он.