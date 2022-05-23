В понедельник оккупанты нанесли по Днепропетровщине четыре ракетных удара
Днепропетровщина пережила больше всего воздушных тревог в течение одного дня за последние три месяца
Войска рф в течение дня атаковали ракетами Павлоград и Синельниковский район Днепропетровской области, а также обстреляли села в Криворожском районе.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"Наверное, сегодня Днепропетровщина пережила больше всего воздушных тревог в течение одного дня за последние три месяца. Сегодня имеем сразу несколько "прилетов". Первая ракета по Павлограду. Еще три атаки - в Синельниковском районе. Данные о пострадавших и масштабах разрушений выясняются.
Также днем во вражеские обстрелы попал Криворожский район, села Анновка и Малая Костромка. Там без пострадавших.
На данный момент российских оккупационных войск на территории Днепропетровщины нет и не будет. Наши защитники держат врага на дальних подступах, не оставляя противнику шансов войти в область", - рассказал он.
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