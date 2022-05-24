План Б. Зеленский рассказал, кто будет управлять страной в случае его убийства
Россияне не раз совершали попытки на покушение
Зе!Президент
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские власти предусмотрели разные варианты на случай возможного убийства кого-то из руководства страны.
Об этом Зеленский заявил во время разговора по видеосвязи в Украинском доме в Давосе, его слова приводит Украинская правда.
"Согласно нашему законодательству есть кому управлять государством.
Мы были подготовлены и разделены, я, премьер-министр и глава парламента. У нас парламентско-президентская республика. Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу. Мы разделили Кабмин на две части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов", - сказал Зеленский.
Зеленскому дважды задавали вопрос, планировалось ли что-нибудь на случай, если бы одна из попыток россиян (а по данным разведки их было немало) совершить покушение на президента удалась.
Большую часть времени Зеленский отшучивался. Вспомнил, в частности, кинофильм "День сурка".
"Столько усилий, люди тратили силы и деньги… я уже готов им и помочь.. но утром я просыпаюсь и просыпаюсь. Поэтому к этому отношусь философски", - сказал глава государства.
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