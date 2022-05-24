Сотни тысяч убитых наших военных - Зеленский назвал цену силового освобождения Крыма сейчас
Президент говорит, что всему есть цена
Президент Украины Владимир Зеленский назвал цену освобождения Крыма от российской оккупации. По его словам, реализация такого сценария сегодня будет стоить жизни сотням тысяч украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского в Украинском доме в Давосе.
"На сегодняшний день - это сотни тысяч убитых военных только с нашей стороны, я не считаю потери врага", - сказал Зеленский о возможности освободить Крым сегодня силовым путем.
Глава государства напомнил о проведенной украинской разведкой спецоперации в Афганистане. Ее готовил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, который сейчас занимается важными операциями.
"Смелости у него (Буданова - ред.) достаточно. Я думаю, что он бы и сам мог вернуть ту или иную территорию, но это его уверенность. Я рад, что у наших военных такой дух. Но цена, всему есть цена", - заключил Зеленский.
Напомним, ранее Буданов заявлял, что Украина вернет все оккупированные территории, включая Крым.
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