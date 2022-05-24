Встреча в Рамштайне прошла успешно - Резников показал "новое вооружение" для Украины
Все идет по плану
Кадр из фильма Звёздные Войны: Месть Ситхов
Встреча глав Минобороны более 40 стран на немецкой авиабазе "Рамштайн", где обсуждали вопросы о помощи Украине с вооружением, прошла успешно.
Об этом сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.
"Я благодарен главе Пентагона Ллойду Остину за его лидерство в формате "Рамштайн", к которому присоединилось больше стран. На следующей встрече я ожидаю сообщить о результатах использования систем, которые сегодня обсуждали партнеры, которые должны изменить игру на поле боя!" – написал он.
Кроме этого, к сообщению он добавил изображение боевой космической станции "Звезда смерти" со вселенной "Звездных войн".
The meeting held in #Ramstein format was successful. pic.twitter.com/l2Vu7TPaRi— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 23, 2022
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