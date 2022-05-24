  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне переместили Искандеры в Брестскую область в Беларуси
В тренде

Россияне переместили Искандеры в Брестскую область в Беларуси

Общие новости
(1 голосов)

Украинская ПВО будет готова

Россияне переместили Искандеры в Брестскую область в Беларуси

Фото: Оперативне командування "Північ"

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке за вторник, 24 мая, сообщил о росте угрозы ракетных ударов по Украине с территории Беларуси.

По информации Генштаба, россияне переместили дивизион ОТРК Искандер-М в Брестскую область на расстояние до 50 километров от государственной границы Украины.

Заметим, что дальность полета ракет Искандер достигает 500 километров. В состав дивизиона входит четыре пусковые установки на восемь баллистических ракет.

Читайте такжеБелорусская армия усилила ведение разведки на границе с Украиной
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Беларусь война с Россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде