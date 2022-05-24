Россияне переместили Искандеры в Брестскую область в Беларуси
Украинская ПВО будет готова
Фото: Оперативне командування "Північ"
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке за вторник, 24 мая, сообщил о росте угрозы ракетных ударов по Украине с территории Беларуси.
По информации Генштаба, россияне переместили дивизион ОТРК Искандер-М в Брестскую область на расстояние до 50 километров от государственной границы Украины.
Заметим, что дальность полета ракет Искандер достигает 500 километров. В состав дивизиона входит четыре пусковые установки на восемь баллистических ракет.
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