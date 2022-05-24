ОК Юг: россияне направили машины гражданских по минам, выживших – расстреляли

россияне направили гражданские авто по заминированной местности и расстреляли выживших после подрыва. Об этом сообщает Оперативное Командование "Юг".

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"В ходе продвижения наших подразделений по Николаевщине в сторону Херсонщины было обнаружено несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей".