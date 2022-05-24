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ОК Юг: россияне направили машины гражданских по минам, выживших – расстреляли

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Орки будут гореть в аду

ОК Юг: россияне направили машины гражданских по минам, выживших – расстреляли

Getty Images / Global Images Ukraine

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россияне направили гражданские авто по заминированной местности и расстреляли выживших после подрыва. Об этом сообщает Оперативное Командование "Юг".

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"В ходе продвижения наших подразделений по Николаевщине в сторону Херсонщины было обнаружено несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей".

"Повреждения техники, предварительно, свидетельствуют о подрыве автомобилей на заминированном участке местности, а также об обстреле колонны. При попытке местных жителей эвакуироваться, оккупанты сначала указали им как разрешенный путь по заминированной местности, а затем расстреливали выживших после подрыва. Среди погибших – двое детей младшего школьного возраста".

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В статье: война с Россией
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