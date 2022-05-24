ОК Юг: россияне направили машины гражданских по минам, выживших – расстреляли
Орки будут гореть в аду
Getty Images / Global Images Ukraine
россияне направили гражданские авто по заминированной местности и расстреляли выживших после подрыва. Об этом сообщает Оперативное Командование "Юг".
"В ходе продвижения наших подразделений по Николаевщине в сторону Херсонщины было обнаружено несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей".
"Повреждения техники, предварительно, свидетельствуют о подрыве автомобилей на заминированном участке местности, а также об обстреле колонны. При попытке местных жителей эвакуироваться, оккупанты сначала указали им как разрешенный путь по заминированной местности, а затем расстреливали выживших после подрыва. Среди погибших – двое детей младшего школьного возраста".
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